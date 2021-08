Diyarbakırlı esnaftan aşıya destek Kuruyemişçi, 2 doz aşı olanlara yüzde 5 indirim duyurusu iş yerinin camına astı Kuruyemiş işletmecisi İbrahim Yalaz: “Amacımız insanların aşı olmalarına teşvik etmektir”

Diyarbakır’da aşıya olan rağbet her geçen gün artarken, esnaf da vatandaşları aşıya teşvik etmek için indirim yapıyor. Kentte 40 yıldır kuruyemiş dükkanı işleten esnaf İbrahim Yalaz, 2 doz aşı olan müşterilerine yüzde 5 indirim yapacağı belirterek, indirimin sadece bir duyarlılık oluşturmak için olduğunu söyledi. Vatandaşlarda, kampanyaya destek verdiklerini aktardı.

Diyarbakır’da aşıya olan rağbet her geçen gün artarken, esnaf da vatandaşları aşıya teşvik etmek için, ürünlerde indirim yapacağına ilişkin dükkanın girişine duyuru astı. Sur ilçesinde 40 yıldır kuruyemiş dükkanını işleten İbrahim Yalaz, iş yerinin camına ‘1 ve 2 doz aşı olanlarla yüzde 5 indirim’ duyurusu asarak vatandaşları aşıya teşvik ediyor.



“İnsanların aşı olması için katkıda bulunuyoruz”

İndirim duyurusunu sadece bir duyarlılık oluşturmak adına astığını belirten Yalaz, “Diyarbakır’da aşıya olan ilgi biraz az, bizde buna katkıda bulunmak ve insanları aşı olmaları için teşvikte bulunmak için böyle bir girişimde bulunduk. Tüm Diyarbakırlılara çağrım bir an önce aşılarını olmalarıdır” dedi.



“Aşı olmadığı için arkadaşımın kızı vefat etti”

Esnafın duyarlılığını takdirle karşıladıklarını ifade eden Zülfükar Akgün, “Böyle bir uygulama çok hoşumuza gitti. Bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. Tüm insanlara çağrım bir an önce aşı olmalarıdır. Dün arkadaşımı ziyarete gittim 26 yaşında kız çocuğu ve nişanlısı aşı olmadığı için korona virüsten hayatını kaybettiğini öğrendim ve çok üzüldüm” diye konuştu.



“Herkes aşı olsun, bir an önce bu çileden kurtulalım”

Amasya’dan Diyarbakır’a gezi için gelen Hasan Uysal da, “Çok güzel bir uygulama, dün sağlık bakanının bir açıklamasından öğrenmiştim. Korona virüse yakalanan iki doktor aşı olmadığı için vefat etmişlerdi. Kesinlikle aşı çok çok önemlidir. Artık turizmin açılsın, işlerimiz açılsın ve bizlerde bir an önce bu çileden kurtulalım. Esnafın insanları teşvik etmek için yapmış oldukları kampanyayı da çok yerinde buluyorum. Herkese çağrımız lütfen aşınızı olun” şeklinde konuştu.

Öte yandan Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü de kentte insanların aşı olması için aşı noktası kurup, pankartlarla aşı olmaya davet ediyor.

