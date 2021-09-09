Amedspor’un kadrosu yenilendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, yeni sezona yenilenmiş bir kadroyla girdi.

İlk transfer döneminin son gününde Serik Belediyespor’dan stoper Cenk Kaplan ve Ümraniyespor’dan Mustafa Murat Uslu’yu kadrosuna dahil eden Amedspor’un yenilenmiş kadrosu 25 futbolcudan oluştu. Alt yapıdan Yunus Tarhan,Aziz Aztağaç ve Metin Esmer kadroya dahil edilirken, geçen sezonki kadrodan Mansur Çalar, Muhlis İstemi, Cerem Talha Dinçer, Anıl Şahin, Bekir Sevgi, Mehmet Sıddık İstemi ve Bünyamin Yürür ile yeniden anlaşıldı. 16 transferin 4’ü daha önce Amedspor formasını giymiş olan isimlerden oluştu.

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