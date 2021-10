Evlat nöbetindeki babalardan İHD'ye tepki

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, her hafta 'Kayıplar bulunsun failler yargılansın' sloganıyla oturma eylemi yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi üyeleri ve kayıp yakınlarına, açıklama yaptıkları alanda, HDP önünde 761 gündür evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın ve Celil Bektaş'tan tepki geldi. "Bizim için de açıklama yapın, sizi alkışlayalım" diyen babalar ile dernek üyeleri arasındaki gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbetinde 761'inci güne girildi. Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda her hafta 'Kayıplar bulunsun failler yargılansın' sloganıyla oturma eylemi yapan İHD Diyarbakır Şubesi üyeleri ve kayıp yakınları, açıklama yaptığı sırada, evlat nöbeti tutan Celil Bektaş ve Süleyman Aydın'dan tepki gördü. Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede yaşanan kısa süreli gerginlik, ekiplerin araya girmesiyle sonlandı.

Geçen yıl 16 yaşındayken, kaçırılan Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, "Bizim için de açıklama yapın, sizi alkışlayayım. Benim oğlum için de yap, yüreğiniz var mı? Yalan atıyorlar. Ben de Kürt'üm. Gelmişler burada 35 kişi açıklama yapıyorlar. Çocukları zorla dağa kaçırılan anne ve babalar 3 yıldır HDP il binasının önünde kapıda ağlıyorlar, neden onlardan birisi gelip bizlere açıklama yapmıyorlar? Biz kimiz? Onlara insan hakları var, bizlere yok, neden? Bizim için açıklama yapsınlar ama ben onları samimi olarak görmüyorum" dedi.

'MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'

6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise İHD´nin her hafta faili meçhuller için açıklama yaptığını belirterek, "Peki biz 761 gündür HDP önünde evlatlarımızı istiyoruz. Bir gün bizim için neden açıklama yapamıyorlar? Herkese insan hakları var, bizim evlatlarımıza yok mu? Bunlar gerçekten insan haklarını savunmuş olsalardı bir gün de bizim evlatlarımıza sahip çıkarlardı. Biz burada evlatlarımızı onlardan istedik ama maalesef yüzleri olmadığı için burayı terk edip kaçtılar. Bizden neden kaçıyorlar? Biz dedik, bizlere de destek verin ve bizim çocuklarımızı da PKK´dan isteyin. Maalesef PKK´dan çocuklarımızı isteyemediler ve burayı terk ettiler. Bizler sonuna kadar bunların peşinde olacağız. Bizim çocuklarımıza insan hakları oluncaya kadar biz de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ya çocuklarımız ya da bizler de HDP önünde öleceğiz. Gelsinler ve çocuklarımızı bize getirsinler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

