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Diyarbakır´da 12 kişinin yaralandığı 'park kavgası' kamerada

DHA

Diyarbakır´da 12 kişinin yaralandığı 'park kavgası' kamerada


Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR´ın Bağlar ilçesinde bıçak ve sopaların kullanıldığı park kavgasında yaralanan 12 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Reyhan Parkı yakınlarında meydana geldi. Cadde üzerindeki fırının önüne aracını park eden ismi öğrenilemeyen kişi ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre fırın sahibinin 'iş yerinin önüne neden park ettin' tepkisi üzerine çıkan kavgaya tarafların yakınları da katıldı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İki grup sokak aralarında kavgaya devam etti. Mahalle halkı bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı. Polis, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı. Bıçak ve sopa darbeleriyle yaralanan 12 kişi, ilk müdahale sonrası ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanelerde tedavileri sonrası taburcu edilen yaralılar emniyette ifade verdi. Olayın `Neden park ettin´ sözü üzerine çıkan tartışmayla başladığını söyleyen şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Bağlar Şeyhmus ÇAKAN
2021-10-20 11:37:43

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