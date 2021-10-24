Bağlar Belediyesi bir kırsal mahalleyi daha asfalt yolla tanıştırdı

AK Partili Bağlar Belediyesi, şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan vündüler Mahallesi'ne bağlı Tokaçlı mezrasının uzun yıllardır yenilenmeyen ve atıl durumda olan yolunu yenileyerek 2 kilometrelik alanı asfaltladı.

Siverek yolu üzeri Karacadağ bölgesinde bulunan Övündüler Mahallesi'ne bağlı Tokaçlı mezrası'nın yolunu yenileyerek asfaltla döşeyen Bağlar Belediyesi'nin çalışmasından sonra göz kamaştıran yeni yol, mahalle halkının hizmetine sunuldu. Bağlar Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Övündüler Mahalle Muhtarı Mustafa Akyüz, bugüne kadar ilettikleri taleplerin Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından yerine getirildiğini söyledi.

Akyüz, "Tokaçlı mezramızın yolu çok kötüydü. Vatandaşlar bize şikayette bulunuyordu. Biz de bu durumu Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na aktardık. Mezramızın yolu yenilenerek asfaltlandı. Başkanımıza ve emeği geçen belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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