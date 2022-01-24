Diyarbakır otogarındaki yolcular otellere yerleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerine devam edemeyerek Diyarbakır Otogarında kalan transit yolcuları otellere yerleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Diyarbakır'da tüm ekipleri ile sahada gece gündüz çalışıyor.

Dün gece yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yolların trafiğe kapatılmasıyla batı illerine gitmek için Diyarbakır güzergahını kullanan yolcu otobüsleri DİŞTİ’de durakladı. Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli, kadın ve çocukların mağduriyet yaşamaması için hareketi geçti.

Belediye ve Kızılay ekipleri, otogarda kalan yolculara çay ve çorba ikramında bulundu. Zabıta ekipleri, aralarında yaşlı, engelli, kadın ve çocukların bulunduğu 27 yolcuyu otellere yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi yoğun kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi.

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