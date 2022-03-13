Uyuşturucu ve silahlarla yakalandı

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İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde polisin eve düzenlediği operasyonda 9 kilo 503 gram esrar, 1 uzun namlulu silah ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi, üzerinden 84 gram esrar çıkan M.Ş. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, M.Ş.'nin Silvan'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan M.Ş., durdurularak üzerinde arama yapıldı. Üzerinden 84 gram esrar çıkan M.Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 9 kilo 503 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca adreste 1 uzun namlulu silah ve 1 pompalı tüfek ile bu silahlara ait fişek bulundu. Gözaltına alınan M.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2022-03-13 11:20:05



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