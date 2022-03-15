Bismil’de otomobilinde 4 kilo esrar ele geçirilen şahıs tutuklandı

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Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince otomobilinde 4 kilo kubar esrar ele geçirirken şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bismil Narkotik Polisi, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde B.U.(32) isimli şüpheliyi kullandığı otomobile gizlenmiş yaklaşık 4 kilogram kubar esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen B.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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