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Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen 'Murat Şenlikleri' yapıldı

DHA

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen 'Murat Şenlikleri' yapıldı


İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, her yıl geleneksel olarak kutlanan ancak 2 yıldır koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılmayan 'Murat Şenlikleri' 3 gün 3 gece sürdü. Şenliklere katılan binlerce kişi, hem piknik yaptı hem de ibadet etti.
Silvan ilçesine bağlı kırsal Kumgölü Mahallesi Susamış Mezrası'nda 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak kutlanan ancak 2 yıldır koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen 'Murat Şenlikleri' bu yıl 2729 Mart tarihleri arasında yapıldı. Anadolu'nun en eski etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve 3 gün, 3 gece süren şenliklere katılan binlerce kişi, Murat Ovası'nda kurdukları çadırlarda kalıp piknik yaptı, burada bulunan türbede dua ederek, çalınan defler eşliğinde halay çekti. Atlıların dörtnala sürdükleri atlar ilgili odağı olurken, 3'üncü günün sonunda şenlikler, edilen dualarla sona erdi. 
ŞENLİKLER, ŞEHİT ANNESİNİN GÖRDÜĞÜ RÜYA İLE BAŞLADI
İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, son 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılmayan şenliklerin bu yıl gayet güzel geçtiğini söyledi. Şenliklerin tarihçesi hakkında bilgi veren Yaman, "639 yılında Diyarbakır ve Silvan fethediliyor. 641 yılında bekar olan Muaz hazretleri buraya komutan olarak görevlendiriliyor. Buraya gelmeden önce annesi 'benim oğlum daha nişanlı, evlenecek' diyor. Buna rağmen görev için Silvan bölgesine geliyor. Silvan fethedilmiş ancak etrafında halen Bizanslılarla savaş devam ediyor. Burası da Murat Ovası olarak geçiyor. Hazreti Muaz burada şehit düşüyor. Annesi günlerce ağlıyor ve rüyasına Peygamber efendimiz geliyor. 'Sen şehit annesi oldun, merak etme her ne kadar düğünü yapılmamış olsa bile yıllarca bu düğün kutlanacaktır' diyor. O yüzden asırlardır burada şenlik ve düğün havasında kutlamalar yapılıyor. Murat şenlikleri 641 yılından beri kutlanıyor. Muş, Diyarbakır, Batman, Van ve Siirt gibi şehirlerden geliyorlar" dedi.
Ünal Köy Muhtarı Mehmet Güneş de şenliklerde aslında düğün yapıldığını belirterek, "İnsanlar türbede dualar ediyor, kına yakıyorlar. Zikir yapıyorlar. Sabaha kadar erbane çalarak zikir yapıyorlar. 641 yılında beri burada kutlamalar yapılıyor. Burasının inanç turizmine kazandırılması gerekiyor. İstanbul´dan da insanlar buraya gelerek kutlamalara katılıyorlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ
2022-03-30 17:26:46

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