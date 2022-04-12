Hani'de proje çerçevesinde açılan kütüphaneye şehit polisin adı verildi

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Diyarbakır’ın Hani ilçesi Sergen köyünde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde yapımı tamamlanan Sergen Ortaokulu’nun kütüphanesi hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi çerçevesinde Sergen Ortaokulunda yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Polis Haftası münasebetiyle Hani ilçesinde 17 Aralık 2018’de bulundukları araca PKK’lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer’in adı verildi.

Hani kaymakamı Abdullah Yüksel, kütüphanelerin hayırlı olmasını temenni ederken kendi kitaplığından kitap desteği sunacağını belirtti. İlçe Emniyet Amiri Yunus Karataş ise buradaki kütüphaneye, her bir polis memurunun kitap bağışlayacağını belirtti.

Törene, Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlyas Güler, İlçe Emniyet Amiri Yunus Karataş, İlçe Milli Şube Müdürü Orhan Eşer, Okul Müdürü Mehmet Tura, ilçeye bağlı okullarda görev yapan okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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