Dicle ilçesine inşa edilecek içme suyu isale hattı masaya yatırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Dicle ilçesine inşa edeceği yeni içme suyu isale hattını gerçekleştirdiği toplantıyla masaya yatırdı.

İnşa işlemlerinden önce sahada etüt çalışmalarını gerçekleştirerek çeşitli alternatifler üreten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), yerleşim yerlerine en uygun projeyi hayata geçirmek amacıyla ilgili birimlerin katılımıyla toplantı düzenledi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, toplantıda yaptığı açıklamada, Dicle ilçesinin içme suyu ihtiyacını 2050’ye kadar karşılamayı planladıklarını söyledi. Çalıştıkları projeler sayesinde uzun yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Dicle’nin geçen yıldan itibaren 24 saat esaslı içme suyu vermeye başladıklarını belirten Tutşi, bundan sonrada hayata geçirecekleri çalışmalarla Dicle’nin içme suyu sorununu kalıcı şekilde çözmeyi planladıklarını dile getirdi.

Tutşi, saha çalışmaları sonucunda ellerinde 5 alternatif bulunduğunu, ilçeye en uygun projeyi hayata geçireceklerini kaydetti.

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