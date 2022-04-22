Hacı Baba Pastanelerinden, özel eğitim okulundaki çocuklara yaş pasta jesti

Diyarbakır’da Hacı Baba Pastaneleri, Aşık Veysel Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine destek vermek için çocuklara yaş pasta ikramında bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, çeşitli yarışmalar ve ebru çizen özel eğitim gören öğrenciler doyasıya eğlenirken, veliler de yoğun ilgi gösterdi. Koltuk kapmaca yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalyaları verilmesi sonrasında etkinliğin sonunda Hacı Baba Pastaneleri tarafından çocuklara yaş pasta ikramında bulunuldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Hacı Baba Pastaneleri Genel Müdürü Hakan Bilici, firma olarak her zaman özel eğitime gereksinim duyan çocukların yanında olduklarını ifade etti. Bilici, “Bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımızla birlikte olduk. Hem eğitim alanında hem de bu tür projelerde onlarla beraber olmaktan çok mutluluk duyuyoruz” dedi.

Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Direktörü Müzeyyen Meral ise, “Bulunduğumuz ortam çok keyifli bir ortamdır. Çocuklarımızın toplumsal ve sosyalleşme açısından genelleyecekleri kendilerinin de daha öz görülü daha mutlu olabilecekleri fırsatlar bu özel günler. Bizler de Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak okullarımızda yapılan bu tür etkinliklere katılmak bizlere keyif veriyor" diye konuştu.

Etkinliğe, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Hacı Baba Pastaneleri Genel Müdürü Hakan Bilici, Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Direktörü Müzeyyen Meral, okul yöneticileri, öğretmenler veliler ve çok sayıda çocuk katıldı.

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