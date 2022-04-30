Bakan Ersoy, Kürtçe klasik eserler ortak yayın protokolü imza törenine katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Diyarbakır Sur Festivalini 1-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeye karar verdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Ersoy, Kürtçe klasik eserler ortak yayın protokolü imza törenine katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Diyarbakır Sur Festivalini 1-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeye karar verdik”

İHA

Bakan Ersoy, Kürtçe klasik eserler ortak yayın protokolü imza törenine katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Diyarbakır Sur Festivalini 1-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeye karar verdik”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır’da Feqi’den Tuale resim sergisi ve Kürtçe klasik eserler ortak yayın protokolü imza törenine katıldı.
Yenişehir ilçesinde bulunan Sezai Karakoç Kültür Merkezinde Feqi’den Tuale resim sergisine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık olarak yürütülen Kürtçe klasik eserler ortak yayın protokolü imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın neresine gidilirse gidilsin Diyarbakır’ı bilen, Diyarbakırlıyı tanıyan herkes bu şehre ve bu şehrin güzel insanlarına ilişkin ilk söyleyeceği sözün, misafirperverliği olacağını söyledi. Diyarbakır’ın sokaklarını dolaşırken nasıl bir havanın teneffüs edildiği hissedildiğini aktaran Bakan Ersoy, “Diyarbakırlı bir hemşerimizle konuşurken yüzyıllara aşan bir kültürel referansla konuştuğunu hemen anlıyorsunuz. Burada herhangi bir eserden bahsedilirken yeni dendiğinde 300400 yıllık bir tarihe atıfta bulunuyor. Çünkü Diyarbakır’ın hafızasında bir şeyin eski olarak tanımlanabilmesi için her halde en az 1000 yıllık bir geçmişi olması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bahsettiğimiz zenginliği evrensel bir değer haline getirme çabası içerisinde olduğumuzu özelikle belirtmek istiyorum” dedi.
Diyarbakır Valiliği ve büyükşehir belediyesiyle birlikte başlattıkları Doğunun Kanaatları programı çerçevesinde Diyarbakır’ın eşsiz bir mirasını günümüze ulaştırmak adına farklı alanlarda çalışmalar başlatmış bulunmakta olduklarını hatırlatan Bakan Ersoy, tarihin geleceği şekillendirdiğini ifade etti. Bakan Ersoy, “Doğunun kanatları programında medeniyetimizin oluşmasında büyük katkılar sağlamış bu coğrafyaya ruh veren öncü şahsiyetlerin eserlerini yeni nesillerle buluşturuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizle birlikte Molla Ahmedi Cezeri, Feqiye Teyran ve Ahmedi Hani’nin Memu Zin adlı eserinin basımlarını gerçekleştirdik. Diyarbakır Sur Festivalini 116 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeye karar verdik. Binlerce sanatçının, onlarca etkinlik noktasında, yüzlerce etkinlikle Diyarbakır halkının buluşmasını sağlayacağız. Hem yöreden, hem Türkiye’den, hem de dünyadan birçok sanatçının katılımıyla çok farklı renkleri 7’den 70’e herkese hitap eden sanat etkinlikleri olacak. Bunun müjdesini şimdiden verelim” şeklinde konuştu.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ise, Klasik Kürtçe eserlerin bakanlık ve büyükşehir belediyesinin ortak yayın protokolünü imzalamış olacaklarını ifade etti. Vali Karaloğlu, “Bizim maksadımız şu, Kürtçeyi yaşatmak ve geliştirmek, Kürtçe’nin klasik eserlerini gençlik be bugünün gençliğiyle buluşturmak. Kendi ve kurumların kütüphanesinde bulunabilmesini sağlamak. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imza töreni yapıldı.
Programa Bakan Ersoy’un yanı sıra Vali Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal ve kurum amirleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da seyir halindeki ticari aracın üstüne ...
Hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı JASAT ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası ...
PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970’inci gününde
YEREL HABERLER PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970’inci ...
Diyarbakır’da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da menfezde bulunan yaralı katır tedavi ...
Yeşil liste heyeti, dinamik yönetim, nitelikli üretim ve güçlü Diyarbakır için OSB adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Yeşil liste heyeti, dinamik yönetim, nitelikli üretim ...
Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan çıkıp gitti
YEREL HABERLER Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan çıkıp ...
Bakan Ersoy, Zerzevan Kalesi'nde çıkarılan eserlerin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Zerzevan Kalesi'nde çıkarılan eserlerin ...
Zerzevan Kalesi’nde arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan eserler ilk defa ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi’nde arkeolojik kazılar ile ortaya ...
Diyarbakır’da suç dosyası kabarık firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da suç dosyası kabarık firari hükümlü ...
Diyarbakır ihracatta rekor kırdı
YEREL HABERLER Diyarbakır ihracatta rekor kırdı
Diyarbakır´da tatlıcılar siparişleri yetiştirmek için çift vardiyaya döndü
YEREL HABERLER Diyarbakır´da tatlıcılar siparişleri yetiştirmek için ...
Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı Diyarbakır'da günlük 20 ton olan soğuk baklava bayramda 7 kat arttı
YEREL HABERLER Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, ...
Diyarbakır’da kiralık araçlar tükendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kiralık araçlar tükendi
Diyarbakır'da firari 5 hükümlü operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da firari 5 hükümlü operasyonla yakalandı
Diyarbakır’da 1 yıldır aranan hükümlü firari JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 1 yıldır aranan hükümlü firari JASAT ...
Diyarbakır'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 5 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 5 ...
‘Mavi Liste’ OSB için projelerini açıkladı: “Üreten, kalkınan ve markalaşan bir Diyarbakır için adayız”
YEREL HABERLER ‘Mavi Liste’ OSB için projelerini açıkladı: “Üreten, ...
Diyarbakır'da minibüs devrildi: 11 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da minibüs devrildi: 11 yaralı
Diyarbakır’da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sağanak etkili oldu
Diyarbakır’da trafik kazası: 14 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 14 yaralı
Tarihi Sur ilçesinde gençler için yeni mekan Akademi Üniversite
YEREL HABERLER Tarihi Sur ilçesinde gençler için yeni mekan Akademi ...
Diyarbakır’da 7 yıldır kapalı olan Ermeni Kilisesi, ibadete açılması için gün sayıyor PKK’nın tahrip ettiği Ermeni Kilisesi devlet tarafından açılışa hazır hale getirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 7 yıldır kapalı olan Ermeni Kilisesi, ...
'Koyunlar' suç örgütüne operasyonda ele geçirilen silahlar sergilendi
YEREL HABERLER 'Koyunlar' suç örgütüne operasyonda ele geçirilen ...
MHP İl Başkanı Kayaalp, “Diyarbakır MHP’yi bağırana bastı”
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Kayaalp, “Diyarbakır MHP’yi bağırana ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.