Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 16 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 16 gözaltı

İHA

Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 16 gözaltı

Diyarbakır’da bayram dönüşü uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınan 5 kişilik aileden iki kişinin hayatını kaybettiği olayda 16 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Bayram ziyareti için kayınbabasına ziyarete giden iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı. Önde olan 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken iddiaya göre, üç kişi tarafından çapraz ateşe alındı. Otomobildeki Garibe ve Abdurrahman D., (48) ile çocukları Nayime, Mahir (6) ve Songül D., (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe D. ile kızı Nayime kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ameliyata alınarak tedavi altına alındı.
Buyuransu Mahalle muhtarı Çelebi Çadırcı’dan edinilen bilgilere göre, yaralılardan Abdurrahman D.’nin güvenlik güçlerine verdiği ilk ifade ile Topraktaş Mahallesinden 6 kişi, Buyuransu Mahallesinden 3 kişi olmak üzere toplamda 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır´da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ...
2 kişinin öldüğü olayda 16 gözaltı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü olayda 16 gözaltı
Diyarbakır´da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ...
Bayram dönüşü çapraz ateşe alınan aileden anne ve kızı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bayram dönüşü çapraz ateşe alınan aileden anne ve ...
Tükürdükleri elleriyle araçların camlarını indirip hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tükürdükleri elleriyle araçların camlarını indirip ...
Okul öncesinde matematik seferberliği
YEREL HABERLER Okul öncesinde matematik seferberliği
Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü buldular
YEREL HABERLER Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü ...
12 yaşındaki Diyarbakırlı ‘Petrucciani’ piyanoda yeteneğini sergiliyor
YEREL HABERLER 12 yaşındaki Diyarbakırlı ‘Petrucciani’ piyanoda ...
Diyarbakır´da bayram ziyaretinden dönen aileye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da bayram ziyaretinden dönen aileye ...
Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Diyarbakır’da otomobil yaylım ateşine tutuldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi ...
Diyarbakır’da akşam saatlerinde otomobil tarandı. Otomobilde bulunan 5 kişiden 3’ü hayatını kaybettiği belirlendi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da akşam saatlerinde otomobil tarandı. ...
Güçtekin, “Kebap için kaliteli et seçimi önemli”
YEREL HABERLER Güçtekin, “Kebap için kaliteli et seçimi önemli”
Diyarbakır’da ulu çınarlar ve hastalar bayramda unutulmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ulu çınarlar ve hastalar bayramda ...
Altı bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor
YEREL HABERLER Altı bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat ...
Aküzüm, sağlık emekçilerinin yanında olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Aküzüm, sağlık emekçilerinin yanında olmaya devam ...
Evlat nöbetindeki baba: Gelin, güvenlik güçlerine teslim olun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Gelin, güvenlik güçlerine ...
Kaymakam Karaman, bayramda şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Karaman, bayramda şehit ve gazi ailelerini ...
2015’teki Sur olaylarının aynısı 1915 yılında ‘dam taburları’ ile yapıldığı ortaya çıktı Tarihçi Doç. Dr. Oktay Bozan: “Hınçak ve Taşnak Teşkilatı gazetecidir ya da milletvekilidir. Bunların evlerine ve bürolarına yapılan operasyonlarda ne hikmet ise çok sayıda silah yakalanıyor” “Diyarbakır’daki bu ihtilal planları içesinde Amerikan konsolosluğunun da olduğunu görüyoruz” “Dam taburunun örgütlenme yapısı ile 2015’teki devletimizin karşı karşıya kaldığı olayların çok büyük bir benzerlik gösterdiğini görüyoruz”
YEREL HABERLER 2015’teki Sur olaylarının aynısı 1915 yılında ‘dam ...
Vali Karaloğlu şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu şehit ailelerini evlerinde ziyaret ...
Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik ...
Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı
HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere bayram ziyareti
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere bayram ziyareti
Diyarbakır Valisi Karaloğlu’ndan evlat nöbetindeki ailelere bayram ziyareti Vali Münir Karaloğlu: “Bir annenin en masum ve haklı talebi evlatlarıyla beraber olmaktır”
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu’ndan evlat nöbetindeki ...
Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.