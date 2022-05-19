Diyarbakır’da ev ve arazide uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde evlerinde ve arazilerde yapılan aramalar sonucu uyuşturucu ve silah bulunan 3 şüpheliden 2'si adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Hani İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin hassas ve detaylı çalışmaları neticesinde, 3 arazide uyuşturucu madde ekimi yapıldığı tespit edildi. Uyuşturucu ekimi yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikametlerinde ve arazilerde yapılan aramada, 26 kök Hint keneviri, 521 gram toz esrar maddesi, 326 gram Hint keneviri bitkisi tohumu, 2 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet 7.65 fişek ve 5 adet av tüfeği kartuşu, terazi ve streç film, 13 adet şeffaf poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı vaziyette 5 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler H.O., M.M.O. ve R.O.'nun gözaltına alındığı, H.O. ve M.M.O.'nun dün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildiği, diğer şüphelilerin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

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