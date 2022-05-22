Diyarbakır’da sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı

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Diyarbakır’ın Hani ilçesinde sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı.



Alınan bilgilere göre, Hani ilçesinde geçtiğimiz günlerde sokak köpekleri Mehmet Duman isimli vatandaşa saldırdı. Bileğinden ve başından yaralanan Duman, tedavi edildi. Vatandaşlar, yetkililere seslenerek bu konuda yardımcı olmalarını istedi.

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