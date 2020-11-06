Hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacınızı giderecek harika bir tatlı tarifimiz var. Diyet erik tatlısı tarifini ara öğünlerinizde 1-2 adet yiyerek, öğününüzü tamamlayabilirsiniz. Oldukça az kalorili bir tatlı olacaktır. Tarçın miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Miktarı fazla olursa şeker kullanmadığımız için tatlımıza acılık verebilir.

Diyet Erik Tatlısı Malzemeler

4 adet büyük mürdüm eriği

Yarım su bardağı su

Tarçın

Diyet Erik Tatlısı Yapılışı

• Diyet erik tatlısı tarifimizi hazırlamak için ilk olarak eriklerimizi ikiye ayırıyoruz ve çekirdeklerini çıkartıyoruz.

• Ocağa teflon bir tava alıyoruz ve herhangi bir şey eklemeden eriklerimizi arkalı önlü olacak şekilde pişiriyoruz.

• Eriklerimiz pişince üzerlerine suyumuzu ve tarçınımızı ekleyerek, yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyoruz.

• Yumuşayan eriklerimizi servis tabağımıza alıyoruz ve soğumasını bekliyoruz.

• Soğuduktan sonra az kalorili tatlı tarifimizi artık servis için hazırdır.

• Diyet erik tatlısı tarifimizi deneyen okurlarımıza, şimdiden afiyet olsun.