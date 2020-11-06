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Diyet erik tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Diyet erik tatlısı yapılışı

Diyet erik tatlısı nasıl yapılır? Sorusu diyet yapanlar tarafından merak konusu oldu. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz diyet erik tatlısı tarifi

Diyet erik tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Diyet erik tatlısı yapılışı

Hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacınızı giderecek harika bir tatlı tarifimiz var. Diyet erik tatlısı tarifini ara öğünlerinizde 1-2 adet yiyerek, öğününüzü tamamlayabilirsiniz. Oldukça az kalorili bir tatlı olacaktır. Tarçın miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Miktarı fazla olursa şeker kullanmadığımız için tatlımıza acılık verebilir.

Diyet Erik Tatlısı Malzemeler

4 adet büyük mürdüm eriği
Yarım su bardağı su
Tarçın

Diyet Erik Tatlısı Yapılışı

• Diyet erik tatlısı tarifimizi hazırlamak için ilk olarak eriklerimizi ikiye ayırıyoruz ve çekirdeklerini çıkartıyoruz.
• Ocağa teflon bir tava alıyoruz ve herhangi bir şey eklemeden eriklerimizi arkalı önlü olacak şekilde pişiriyoruz.
• Eriklerimiz pişince üzerlerine suyumuzu ve tarçınımızı ekleyerek, yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyoruz.
• Yumuşayan eriklerimizi servis tabağımıza alıyoruz ve soğumasını bekliyoruz.
• Soğuduktan sonra az kalorili tatlı tarifimizi artık servis için hazırdır.
• Diyet erik tatlısı tarifimizi deneyen okurlarımıza, şimdiden afiyet olsun.

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