Hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacınızı giderecek harika bir tatlı tarifimiz var. Diyet erik tatlısı tarifini ara öğünlerinizde 1-2 adet yiyerek, öğününüzü tamamlayabilirsiniz. Oldukça az kalorili bir tatlı olacaktır. Tarçın miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Miktarı fazla olursa şeker kullanmadığımız için tatlımıza acılık verebilir.
Diyet Erik Tatlısı Malzemeler
4 adet büyük mürdüm eriği
Yarım su bardağı su
Tarçın
Diyet Erik Tatlısı Yapılışı
• Diyet erik tatlısı tarifimizi hazırlamak için ilk olarak eriklerimizi ikiye ayırıyoruz ve çekirdeklerini çıkartıyoruz.
• Ocağa teflon bir tava alıyoruz ve herhangi bir şey eklemeden eriklerimizi arkalı önlü olacak şekilde pişiriyoruz.
• Eriklerimiz pişince üzerlerine suyumuzu ve tarçınımızı ekleyerek, yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyoruz.
• Yumuşayan eriklerimizi servis tabağımıza alıyoruz ve soğumasını bekliyoruz.
• Soğuduktan sonra az kalorili tatlı tarifimizi artık servis için hazırdır.
• Diyet erik tatlısı tarifimizi deneyen okurlarımıza, şimdiden afiyet olsun.
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