Diyette mercimek çorbası içilir mi? Diyette mercimek çorbası içmek kilo aldırır mı?

Mercimek çorbası sağlıklı ve besleyici içeriği ile kış aylarında tercih edilir. Vitamin ve mineral açısından zengin olan mercimek bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemine fayda sağlar. Aynı zamanda düşük kalorili olduğu için diyet yapanlar için de ideal bir yemektir. Ayrıca protein içeriği sayesinde vejetaryenler için harika bir besin kaynağıdır. Çorba sadece ana yemek olarak değil, bir başlangıç yemeği olarak da sunulabilir.

DİYETTE MERCİMEK ÇORBASI İÇMEK KİLO ALDIRIR MI?

Mercimek çorbası genellikle sağlıklı bir seçenek olarak kabul edilir ve düşük kalorili besleyici özellikleri sayesinde kilo aldırmaz. Ancak çorbanın içeriği ve nasıl hazırlandığı kilo alımını etkileyebilir. Mercimek protein lif ve mineral açısından zengin bir bakliyattır. Bu nedenle mercimek çorbası tokluk hissi verir ve sindirimi kolaylaştırır. Diyet yapanlar için sağlıklı bir öğün olarak tercih edilebilir. Eklenen yağ miktarı, tereyağı, krema veya fazla tuz gibi eklemeler çorbanın kalori değerini artırabilir. Bu durumda çorbanın fazla kalori alımına neden olma ihtimali artar.

REKLAM

Bir kase mercimek çorbası ortalama olarak 100-150 kalori arasında olabilir. Eğer çorba zeytinyağı veya tereyağı gibi sağlıklı yağlarla hazırlanırsa vücudun ihtiyaç duyduğu iyi yağları alabilirken gereksiz kalori yüküyle karşılaşmazsınız. Bununla birlikte çorbanın yanında eklenebilecek karbonhidratlı öğeler (ekmek pilav gibi) veya fazla tuz toplam kalori miktarını yükseltebilir ve bu da kilo alımına yol açabilir.

Mercimek çorbası düşük glisemik indekse sahip olduğu için kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmez ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Bu da fazla yemek yemenin önüne geçer. Lif oranı yüksek olduğu için sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etki yaratır kabızlık gibi sorunları önler. Dolayısıyla düzenli olarak tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırabilir.

MERCİMEK ÇORBASI DİYETTE İÇİLİR Mİ?

Mercimek çorbası sağlıklı bir diyete dahil edilebilecek oldukça besleyici bir yemek seçeneğidir. Öncelikle mercimek çorbası düşük kalorili yüksek lif içeren bir besindir. Lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur, uzun süre tok tutar. Bu özellikleriyle kilo kontrolü yapanlar için oldukça faydalıdır. Mercimek bitkisel protein kaynağıdır ve vücuda gerekli olan protein ihtiyacını karşılamada rol oynar. Bu da kas yapısının korunmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabilir.