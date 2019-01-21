Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni bölüm tarihleri belli oldu mu? Sorularının cevabı belli oldu. Her sene olduğu gibi yine bu yılda da yeni yıla girerken diziler reklam anlaşmalarını yeniliyordu. Bu yıl bu süreç biraz fazla uzadığı için işleyişe bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyuncu yayınlanmadı. Kanallar ise dizilerin yokluğunda yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturmuştu.
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Büyük bir özlem ile beklenilen dizilerin yeni bölümü bu akşam 21 Ocak 2019 saat 20.00'da ekranlarda olacak.
DİZİLERİN YENİ BÖLÜM TARİHLERİ
PAZARTESİ
Show TV Çukur yeni bölüm: 20.00
Star TV Söz yeni bölüm: 20.00
TRT1 Vuslat yeni bölüm: 20.00
Yasak Elma yeni bölüm: 20.00
SALI
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm: 21.45 (Saati değişti)
TRT1 Halka yeni bölüm: 20.00
FOX TV Kadın yeni bölüm: 20.00
Kanal D Muhteşem İkili yeni bölüm: 20.00 (Yeni gününde)
ÇARŞAMBA
Kanal D Çocuklar Duymasın yeni bölüm: 20.00
TRT 1 Diriliş Ertuğrul yeni bölüm: 20.00
TV8 Jet Sosyete yeni bölüm: 20.00
ATV Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm: 20.00
PERŞEMBE
Star TV Avlu yeni bölüm: 20.00
ATVBir Zamanlar Çukurova yeni bölüm: 20.00
TV8 Bizim Hikaye yeni bölüm: 20.00
Show TV Çarpışma yeni bölüm: 20.00
CUMA
Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm: 20.00
Show TV Gülperi yeni bölüm 20.00
Star TV İstanbullu Gelin yeni bölüm: 20.00
TV8 Kızım yeni bölüm: 20.00
TRT1 Payitaht yeni bölüm: 20.00
CUMARTESİ
Star TV Erkenci Kuş yeni bölüm: 20.00
Kanal D İkizler Memocan yeni bölüm: 20.00
TRT 1 Kalk Gidelim yeni bölüm: 20.00
PAZAR
Kanal D Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm: 20.00
TRT1 Elimi Bırakma yeni bölüm: 20.00
Star TV Kardeş Çocukları yeni bölüm: 20.00
FOX TV Savaşçı yeni bölüm:: 20.00
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