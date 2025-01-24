Dizlerinize gözünüz gibi bakın! Eğer diz kapaklarınızda zayıflık hissediyorsanız bu hastalıkların habercisi olabilir...

DİZ ZAYIFLIĞININ TEŞHİSİ

Diz zayıflığı, genellikle semptomlara göre teşhis edilse de daha doğru bir sonuç için fiziksel muayene ve görüntüleme testleri gereklidir. Ortopedi uzmanları bu tanıyı koyar ve uygun bir tedavi planı tasarlar. Osteoartrit gibi durumların teşhisinde röntgen ve gerekirse manyetik rezonans görüntüleme (MR) kullanılabilir.