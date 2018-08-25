Djurgardens - Elfsborg sahaya çıkıyor

İsveç Allsvenskan maçında Djurgardens ile Elfsborg, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 28 puanlı Djurgardens 7. sırada bulunuyor, Elfsborg 16 puana sahip ve 13. sırada. Djurgardens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Elfsborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 592. İddaa'da Djurgardens kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Elfsborg kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Djurgardens son hafta oynanan Kalmar maçında 0-2 kazandı.

Elfsborg ise Norrköping karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Djurgardens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Djurgardens, kendi sahasında 12 gol attı, 8 gol yedi.

Elfsborg, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Elfsborg 9 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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