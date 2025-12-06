Habertürk
        DMM, "MKEnin Antalya Pil Fabrikası arazisinin devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği" iddiasını yalanladı

        DMM, MKE'nin Antalya Pil Fabrikası arazisinin siyasi gerekçeyle geri alındığı iddiasını yalanlayarak, 2022'deki protokol şartları yerine getirilmediği için tahsisin iptal edilip 19.09.2025'te arazinin MKE'ye iade edildiğini bildirdi

        Giriş: 06.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:02
        Antalya'daki pil fabrikası arazisi açıklaması
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumunun, Antalya Pil Fabrikası arazisini geri istediği ve fabrikanın devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "Belediye, CHP'ye geçince MKE'nin Antalya Pil Fabrikası arazisini geri istediği ve fabrikanın devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği" iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtildi.

        "Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Antalya Pil Fabrikası arazisi, millet bahçesi yapılmak üzere 2022 yılında Hazine adına tescil edilmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kepez Belediyesine tahsis edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, devir protokolünde millet bahçesinin 2 yıl içinde tamamlanması ve MKE'ye devredilen araziye karşılık başka bir arazinin tahsisi şartlarının yer aldığı, bu koşulların 2 yıl içinde sağlanmaması halinde protokolün ve tahsisin geçersiz olacağının hükme bağlandığı kaydedildi.

        Aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen koşullar sağlanmadığı için tahsisin iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar bildirildi:

        "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının oluru doğrultusunda arazi MKE'ye iade edilmiş, 19.09.2025 tarihinde tapu devri tamamlanmıştır. Süreç, ilgili protokol ve mevzuat çerçevesinde yürütülmüş olup herhangi bir siyasi saikle hareket edilmesi söz konusu değildir. Yerleşke içindeki 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' ise MKE tarafından kültürel miras niteliğiyle korunmaktadır.

        Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, manipülatif amaçlarla servis edilen asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

        #DDM
        #antalya pil fabrikası
        #haberler
