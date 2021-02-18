DMO'nun geçen yıl gerçekleştirdiği satışlarda en büyük pay sağlık alanında oldu

AA

AA muhabirinin, DMO verilerinden yaptığı derlemeye göre, müşteri ihtiyaçları kapsamında katalog ve stok ürünleri e-satış portalı üzerinden satışa sunulurken, bu kapsamda yer almayan ürünler, müşteri talebi üzerine ihaleyle tedarik ediliyor.

DMO, 2020'de yaklaşık 6 bin 113 müşterisine 1127 tedarikçisinden satın aldığı 26 bin 500 ürün çeşidiyle hizmet verdi. Sunulan merkezi tedarik hizmetleri sonucu kamuda referans fiyatın oluşmasına katkıda bulunulurken, kamuya alınan malların piyasa fiyatları disipline ediliyor.

Kurumun satış tutarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 0,82 artış göstererek, 3 milyar 469 milyon 222 bin lira oldu.

Satış tutarı, geçen yıl da bir önceki yıla göre yüzde 154 yükselerek, 8 milyar 817 milyon 274 bin 328 lira olarak gerçekleşti.

- Yerli ürünlerin desteklenmesi için yeni uygulamalar geliştirildi

2020'deki toplam satışların yüzde 64,5'i katalog satışları, yüzde 35'i müteferrik satışlar (katalogda yer almayan ürünler için),yüzde 0,5'i ise stok satışlardan oluştu.

Geçen yıl satışlar içindeki en büyük payı yüzde 55,4 ile Sağlık Market aldı. 2019'da ise en büyük pay yüzde 32 ile araçlara aitti.

Katalog sistemi kapsamında 2019'da 10 bin 603 ürün için 288 firmayla sözleşme imzalanırken, 454 tedarikçinin 13 bin 448 ürünü katalog yoluyla satıldı. Geçen yıl ise 22 bin 92 ürün için 599 firmayla sözleşme yapıldı ve 599 tedarikçinin 16 bin 584 ürününün satışına katalog yoluyla imza atıldı.

Yerli ürünlerin desteklenmesi ve kamu alımlarından daha çok pay sahibi olabilmeleri için KOBİ, Cazibe Merkezleri ve Tekno Katalog uygulamaları geliştirildi. Bu uygulamalarla yerli üreticiye başvuru sürecinde kolaylık ve maliyet avantajları ile KOBİ'lere kamu pazarına hızlı erişim imkanı sağlandı.

Kurumun 2019'da 1 milyar 428 milyon 31 bin lira olan elektronik satışları, 2020'de yüzde 32,3 artışla 1 milyar 896 milyon 949 bin 144 liraya çıktı. 2020'de katalog ve stok satışların yüzde 92'si elektronik yöntemle gerçekleşti.

- Tasarruf sağlandı

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemelerin DMO aracılığıyla temin edilmesi amacıyla Tedarik İşbirliği Protokolü imzalanarak Sağlık Market uygulaması hayata geçirilmişti. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda temel tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar gibi ürünler de kapsama girdi. Uygulamaya, üniversite hastaneleri ile Milli Savunma Bakanlığına bağlı hastaneler de dahil edildi. Böylece, sağlık piyasasında tek bir ortak pazar oluşturuldu.

Söz konusu protokol kapsamında yapılan ihalelerde, piyasa fiyatlarına göre ortalama yüzde 34 tasarruf sağlandı. DMO tarafından sağlık alanında gerçekleştirilen alımlar neticesinde ise ortalama yüzde 49 (sözleşme bazlı) tasarruf elde edildi.