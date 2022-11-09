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Doğal gaz faturalarınızı düşürecek pencere taktiği! Yaz - Kış ayarını camlarınıza uygulayın!

Kışın doğalgaz faturalarını en aza indirmek için bu yöntemi deneyebilirsiniz. Birçok kişi tarafından pencerelere uygulanan bu basit teknik bilinmiyor. Uygulayacağınız bu teknik ile eviniz daha sıcak ve faturalarınızın daha düşük gelecek.

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  • Doğal gaz faturalarınızı düşürecek pencere taktiği! Yaz - Kış ayarını camlarınıza uygulayın!

    Pimapenlerde bulunan yaz – kış ayarı ile evinize soğuk hava girmesini engelleyebilirsiniz. Eğer pimapeniniz yani camınız hala yaz ayarında ise evinize soğuk hava girmesi muhtemeldir. Kış ayarına geçirerek soğuk hava girmesi azaltılabilir.
  • Doğal gaz faturalarınızı düşürecek pencere taktiği! Yaz - Kış ayarını camlarınıza uygulayın!

    PİMAPENİN YAZ – KIŞ AYARI NASIL YAPILIR?

    Yaz – kış ayarını yapmak için öncelikle pencerenin kilit mekanizmasını bulmalısınız. Bu mekanizma pencerenin yan tarafında, çerçeve ile birleştiği yerde bulunur. Şekli ise yuvarlak veya ovaldir.
  • Doğal gaz faturalarınızı düşürecek pencere taktiği! Yaz - Kış ayarını camlarınıza uygulayın!

    Mekanizmanın yuvarlak kısmının ortası altıgen şekline benzer. Yaz – kış ayarı bu yuvarlak mekanizma ile yapılır. Evinizde bulunan tornavida veya alyanı yuvarlak şeklin altıgen kısmına sokarak kilidi hareket ettirmelisiniz.
  • Doğal gaz faturalarınızı düşürecek pencere taktiği! Yaz - Kış ayarını camlarınıza uygulayın!

    Dikkat etmeniz gereken nokta ise cıvatayı tamamen döndürmemeniz gerektiğidir. Sadece 90 derece döndürmelisiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra pencereniz daha sıkı kapanır ve aradan soğuk girmez.

    Eğer doğru şekilde olmamışsa tekrar deneyin ve tüm cıvataların sağ tarafa döndüğünden emin olun.
  • Doğal gaz faturalarınızı düşürecek pencere taktiği! Yaz - Kış ayarını camlarınıza uygulayın!

    Yuvarlak kilit sola doğru dönerse kışa göre uygundur. Ortada ise standart bahar ayları için, sağ doğru ise yaz aylarına uygundur.
  • Doğal gaz faturalarınızı düşürecek pencere taktiği! Yaz - Kış ayarını camlarınıza uygulayın!

    PENCERENİN YAZ VEYA KIŞ MODUNDA OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

    Pencerinin içerisinde yer alan yuvarlak çentik, sağ dönük ise yaz modundadır, tornavida yardımı ile sola çevirerek kış moduna geçirebilirsiniz.

     
  • Doğal gaz faturalarınızı düşürecek pencere taktiği! Yaz - Kış ayarını camlarınıza uygulayın!

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