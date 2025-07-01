EPDK, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %7,86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış yapıldığını duyurdu. Yapılan zammın ne zaman geçerli olacağı merak konusu oldu. Peki, "1 Temmuz 2025 doğalgaza zam mı geldi, doğalgaza yüzde kaç zam geldi, ne zaman geçirli olacak?"