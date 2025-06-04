Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü Şehnaz Şişmanoğlu’na verildi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü’nün sahibi, Karamanlıca edebiyatı üzerine yaptığı kapsamlı çalışmayla Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek oldu.

Şişmanoğlu Şimşek’in İki Kilise Arasında Binamaz: Karamanlıca Edebiyatta Dil, Kimlik ve Yeniden-Yazım başlıklı incelemesi, ödül jürisi tarafından yılın en dikkat çekici eleştiri/inceleme eseri olarak seçildi.

'Karamanlıca edebiyat' odağıyla kültürel mirasa önemli bir katkı sunan kitap, hem yöntemsel yaklaşımı hem de zengin kaynakçasıyla bu alanda yapılacak gelecek çalışmalara örnek teşkil ediyor.

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Eser, Türk edebiyatı tarihinde az işlenmiş bir alana ışık tutarak kültürel çeşitliliğe dikkat çekiyor.

Daha önce ödül;

2021’de Çimen Günay Erkol’un Yaralı Erkeklikler: 12 Mart Romanlarında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke,

2022’de Mert Öksüz’ün Muharrir ve Matbuat: On Dokuzuncu Asırda Yazarlık Mesleği ve Babıali Çevresinde Yayıncılık Faaliyetleri,

2023’te ise Şerif Eskin’in İnkılâp Edebiyatı: Türkiye’de Uluslaşma, Kültürel İnşa Seferberliği ve Edebiyat adlı çalışmasına verilmişti.

SEÇİCİ KURULDA YER ALAN İSİMLER

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Yılın Eleştiri/İnceleme Kitabı’nı belirleyen seçici kurulda Çimen Günay Erkol, Metin Kayahan Özgül, Nedret Öztokat Kılıçeri, Nilüfer Kuyaş, Oğuz Demiralp ve Turhan Günay yer aldı.