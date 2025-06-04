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        Haberler Kültür-Sanat Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü Şehnaz Şişmanoğlu’na verildi

        Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü Şehnaz Şişmanoğlu’na verildi

        Şehnaz Şişmanoğlu'nun İki Kilise Arasında Binamaz: Karamanlıca Edebiyatta Dil, Kimlik ve Yeniden-Yazım başlıklı kitabı, Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü'ne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:31
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        Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü Şehnaz Şişmanoğlu'na verildi
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        Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü’nün sahibi, Karamanlıca edebiyatı üzerine yaptığı kapsamlı çalışmayla Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek oldu.

        Şişmanoğlu Şimşek’in İki Kilise Arasında Binamaz: Karamanlıca Edebiyatta Dil, Kimlik ve Yeniden-Yazım başlıklı incelemesi, ödül jürisi tarafından yılın en dikkat çekici eleştiri/inceleme eseri olarak seçildi.

        'Karamanlıca edebiyat' odağıyla kültürel mirasa önemli bir katkı sunan kitap, hem yöntemsel yaklaşımı hem de zengin kaynakçasıyla bu alanda yapılacak gelecek çalışmalara örnek teşkil ediyor.

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        Eser, Türk edebiyatı tarihinde az işlenmiş bir alana ışık tutarak kültürel çeşitliliğe dikkat çekiyor.

        Daha önce ödül;

        • 2021’de Çimen Günay Erkol’un Yaralı Erkeklikler: 12 Mart Romanlarında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke,
        • 2022’de Mert Öksüz’ün Muharrir ve Matbuat: On Dokuzuncu Asırda Yazarlık Mesleği ve Babıali Çevresinde Yayıncılık Faaliyetleri,
        • 2023’te ise Şerif Eskin’in İnkılâp Edebiyatı: Türkiye’de Uluslaşma, Kültürel İnşa Seferberliği ve Edebiyat adlı çalışmasına verilmişti.

        SEÇİCİ KURULDA YER ALAN İSİMLER

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        Yılın Eleştiri/İnceleme Kitabı’nı belirleyen seçici kurulda Çimen Günay Erkol, Metin Kayahan Özgül, Nedret Öztokat Kılıçeri, Nilüfer Kuyaş, Oğuz Demiralp ve Turhan Günay yer aldı.

        Doğan Hızlan
        Doğan Hızlan

        ŞEHNAZ ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK KİMDİR?

        Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün ardından Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ise doktora yaptı.

        2021-22 yıllarında Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) destekli “Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek: Türkiye ve Diasporalarında Tiyatro ve Siyaset” projesinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldı.

        Çalışma alanları arasında 19. yüzyıl Yunan harfli Türkçe edebiyat (Karamanlıca), Osmanlı-Rum edebiyatı, modern Türk edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, mübadele edebiyatı, edebiyatta yeniden-yazım, metinlerarasılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi bulunuyor.

        Karşılaştırmalı edebiyat alanında doçent olan Şişmanoğlu Şimşek, 2009’dan bu yana Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim üyeliğini sürdürüyor.

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        #Şehnaz Şişmanoğlu
        #Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü
        #İki Kilise Arasında Binamaz: Karamanlıca Edebiyatta Dil, Kimlik ve Yeniden-Yazım
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