Doğduğundan beri saçlarını hiç kestirmedi

Doğduğunda ben kendi kendime bir söz verdim. Okula gidene kadar kestirmeyecektim. Okuldan sonra da kendi kararını kendi versin dedim. Bu sefer o vazgeçmedi kestirmekten ve bugüne geldik. Doğduğundan beri hiç kesmedik. Bundan sonra da benim için de çok zor, onun için de çok zor. Bizim bir parçamız oldu. Alışkanlık haline geldi. Bakalım devamında ne olacak?" diye konuştu.