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Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Ürdün, Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EMGF) adı verilen kurumun tüzüğünü internetten yayımlanan törende imzaladılar.

Ortak bildiriye göre forum, enerji alanında işbirliği yoluyla "bölgesel istikrar ve refahın ilerletilmesine" katkıda bulunacak.

Üyeleri geçen yılın başından bu yana Kahire'de birkaç toplantı düzenleyen forumun, katılmak isteyen tüm Doğu Akdeniz ülkelerine açık olduğu ve diğer devlet veya kuruluşların gözlemci olarak katılabileceği belirtildi.