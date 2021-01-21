Doğu Anadolu'da 325 köy ve mahalle yolunda kardan ulaşım sağlanamıyor

AA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlatan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan yüzlerce mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Ekiplerin iş makinesi desteğinde gece gündüz yürüttüğü çalışmalar kapsamında özellikle kırsal kesimde kalan 200 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Erzincan'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle şehrin ilçelerinden Kemah'ta 2, Refahiye'de 10 ve Tercan'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 5 ekip, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 7 greyder, 5 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle çalışmalarını yürütüyor.

Ağrı'da da dört gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 442 köy yolundan 353'ü ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın sağlanamadığı 89 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezine bağlı Küçükyusuf ile Akdere köylerinin yolları ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Iğdır'da, 2 gündür etkili olan kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan 51 köy yolundan 34'ü ekiplerce açıldı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yüksek kesimli bölgelerde bulunan 17 köy yolunun ulaşıma açılması için sabah saatlerinde yeniden çalışma başlattı.

5 farklı bölgede yolları açmaya çalışan ekipler, bir yandan da yoğun tipiyle mücadele ediyor.

Şehir merkezi ve ilçelerde de beyaza bürünen cadde ve sokakların temizlenmesi için belediye birimlerince çalışma gerçekleştiriliyor.