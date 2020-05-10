Doğu'da 5 ilde sağanak etkili olacak

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği; Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde de aralıklı sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerine göre 2 ila 4 derece artması öngörülen bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 10, Ağrı'da 6, Erzincan'da 5, Kars'ta 2, Ardahan ve Erzurum'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 18, Erzincan’da 17, Ağrı ve Erzurum 12, Kars’ta 10, Ardahan'da 8 olması bekleniyor.