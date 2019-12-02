Doğu Demirkol'dan aralık şovu

Doğu Demirkol, aralık ayında da sahnelerde şov yapacak. Demirkol, tek kişilik gösterisiyle soğuk havalarda seyircilerinin içini ısıtacak. Demirkol, aralık ayında İstanbul, Bursa ve Ankara'daki 9 gösterisiyle birlikte 2019'u kariyer rekoruyla kapatacak. Aralık ayındaki gösterilerini BKM'de açan Doğu Demirkol, günlük yaşamda gözlediklerini, ailesiyle, arkadaşlarıyla ve film setlerinde yaşadıklarını komik bir dille aktardığı seyircilerine keyifli, kahkahalı saatler yaşattı.
Doğu Demirkol Aralık Programı:
3 Aralık: İstanbul Üniversitesi
4 Aralık: Das Das
6 Aralık: Bostanlı Suat Taşer
11 Aralık: Bursa Teyyare Kültür Merkezi
16 Aralık Merkez Efendi Belediyesi Kültür Merkezi
17 Aralık: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi
20 Aralık: MOİ Sahne
23 Aralık: BKM
24 Aralık Ankara MEB Şura Salonu
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