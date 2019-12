Söylentilere göre; Doğu Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah'ın arkadaşlıkları konuk olarak katıldıkları Seattle Türk Filmleri Festivali'nde aşka dönüştü.

Kariyerlerinde başarılı bir grafik çizen Demirkol ile Abdullah özel hayatlarında mutluluğu birbirlerinde buldu.



Doğu Demirkol, Türkiye'nin yanısıra yurt dışındaki stand up gösterileri ve 'Ölümlü Dünya'daki 'Zafer' karakteriyle yeni nesil komedyenler arasında özel bir konum edindi. Demirkol, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' ile her türün oyuncusu olduğunu gözler önüne serdi.



Stand up gösterilerine devam eden Doğu Demirkol, İbrahim Büyükak'ın 'Bayi Toplantısı'nda rol almasının yanı sıra kariyerinin ilk TV dizisinde de rol aldı.

Son dönemin başarılı kadın oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Erdoğan'ın 'Kelebeğin Rüyası' ve 'Ekşi Elmalar'ının yanı sıra 'Arif V 216' ile 'Begüm Ataman'ı canlandırdığı 'Bizim İçin Şampiyon' ile adından sıkça söz ettirdi.