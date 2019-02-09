Bilet almak için sabahlıyorlar

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Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvurularda Devlet Demiryolları tarafından satışa sunulan, Ankara - Kars arasında sefer yapan ve kamuoyunda Doğu Ekspresi olarak adlandırılan seferlerin biletlerinin bulunamadığı ifade edilerek şikâyet edildi.
VATANDAŞ: "SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ VE KAMUYA AÇIKLIK İLKESİ İHLAL EDİLİYOR"
İHA'nin haberine göre, yapılan başvurularda vatandaşlar Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini savundular. Devlet Demiryollarına bu konuda taleplerini ilettiklerini söyleyen bazı vatandaşlar ise kurum tarafından “Bütün bilgiler internet sitemizde” cevabıyla karşılaştıklarını ifade ettiler. Kamu Denetçiliği Kurumu’na gelen şikâyet başvurularında Doğu Ekspresi tren biletlerinin 30 gün öncesinden satışa sunulduğu bilgisi yer aldı. Vatandaşlar biletlerin satışa çıkacağı günün bilindiğini ancak biletlerin bazen 23:50 bazen 01:00 gibi gecenin geç saatlerinde bazen de 04:00, 03:20 gibi sabaha karşı satışa sunulduğunu dolayısıyla bilet alabilmek için 24 saat bilgisayar başında hiç uyumadan beklemek gerektiğini belirttiler. Başvurucu vatandaşlar, Devlet Demiryollarının bilet satış saatini kamuoyuna duyurmayarak “kamuya açıklık ilkesini” ihlal ettiklerini söylediler.
İNCELEMEYE ALINDI
Kamu Denetçiliği Kurumu’na Doğu Ekspresi bileti alamadıkları için şikâyet eden bazı vatandaşlar ise kurumun bilet satış saatini genel müdürlükleri aracılığıyla bazı vatandaşlara bildirdiklerini dolayısıyla haksız bir şekilde bilet alamayarak mağdur edildiklerini ifade ettiler. Başvuru sahibi vatandaşlar Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ilgili idareyle görüşerek bilet satışlarının tarihi yanında satışa çıkacağı saati de şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmasını talep ettiler. Başvurular Ombudsman tarafından incelenmeye alındı.
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