Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart 2020'de durdurulan Doğu Ekspresi seferleri 12 Temmuz 2021 itibarıyla yeniden başladı. Ankara-Kars yolcuğunu trenle yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen Doğu Ekpresi sefer bilgilerini ve bilet fiyatlarını derledik...

DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olarak hafızalarda güzel izler bırakan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan Doğu Ekspresi treni Kars'tan ilk seferine çıktı. Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan, yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treni, ilk seferine Kars Garı'nda düzenlenen törenle başladı.

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, treni ziyaretlerinde yolcularla sohbet etti. Doğu, trende yaptığı konuşmada, hasretle beklenen Doğu Ekspresi'nin yola çıktığını ifade ederek, "Herkes dört gözle bu treni bekliyor. Her ne kadar normalleşsek de kurallara uymanızı rica ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz. Aşının gücüyle gelinen süreçte uzun bir zamandır normalleşmemize rağmen vaka sayılarındaki düşüşleri görüyoruz. Uzun zamandır trenimiz bekleniyordu. Sağ salim gidiniz, sevdiklerinize ulaşınız." dedi.

Kars'tan hareket edip Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri güzergahını izleyecek tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Ankara'ya ulaşacak.

DOĞU EKSPRESİ SEFER SAATLERİ

Ankara Kalkış Irmak Kalkış Kayseri Kalkış Sivas Kalkış Erzincan Kalkış Erzurum Kalkış Kars Varış 17.55 19.20 01.15 05.18 11.11 15.28 19.27

Kars Kalkış Erzurum Kalkış Erzincan Kalkış Sivas Kalkış Kayseri Kalkış Irmak Kalkış Ankara Varış 08.00 11.50 15.52 22.25 01.29 07.18 08.53

Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki seferini yaklaşık 25 saat içerisinde tamamlamaktadır.

Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Doğu Ekspresi Sivas Gar yerine Bortankaya İstasyonunda durmaktadır.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

2+1 Pulman (1. Mevki) 58 TL

Örtülü Kuşet 1. Mevki 58 TL