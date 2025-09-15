Karadeniz'in her yıl binlerce ton karasal kaynaklı katı atıkla kirlendiğini hatırlatan Erüz, "Yaylalarda ve dere kenarlarında yapılan turistik faaliyetler sonucunda atıklar, kirleticiler önce yaylaları, akarsu ve havzalarını, nihayetinde Karadeniz'i kirletiyor. Karadeniz her yıl binlerce ton karasal bölgedeki yerleşimlerden kaynaklı katı atıklarla kirleniyor. Bunun yanında kimyasal atıklar da söz konusu ama çöp dediğimiz atıklarla çok yoğun bir şekilde Karadeniz, bizim yaylalarımıza ve akarsularımıza attığımız atıklarla kirleniyor" ifadelerini kullandı.