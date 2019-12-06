Doğu Liderlik Zirvesi'ndeydi

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Doğu Demirkol, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü'nün Liderlik Zirvesi '19 adlı organizasyonda sahneye çıktı. Türkiye'deki ilk ve tek ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Belgesi'ne sahip öğrenci kulübü olan İşletme Kulübü, zirve boyunca uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerini ağırladı.

Liderlik Zirvesi ‘19 kapsamında öğrencilerle İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsünde bir araya gelen Doğu Demirkol, interaktif gösterisinde bir yandan esprileriyle kahkaha attırdı, diğer yandan deneyimlerini ve fikirlerini paylaştı. Demirkol, zirvenin soru - cevap bölümünde kendisine yöneltilen, başarısının alt yapısında nelerin olduğu ağırlıklı soruları cevapladı.