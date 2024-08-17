Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Doğukan Güngör, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Güngör, gazeteciler ile sohbet etti.

Oyuncu, "Çapkın olduğunuzu kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Kalbim şu an boş gibi. Bazen doluyor, bazen boşalıyor. Ayran gönüllü değilim. Tanışmak benimkisi ve tanıdıkça akıbetin nereye gideceğini görmek diyelim. Bazen çok hoşuna giden birisi saliselik bir anda başka şeylere sebep olabiliyor" diyerek güldü.