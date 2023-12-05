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        Haberler Yaşam Doktorların tüm söylemlerine rağmen hayatta kalmayı başaran genç kız 16 yaşına girdi

        Doktorların tüm söylemlerine rağmen hayatta kalmayı başaran genç kız 16 yaşına girdi

        Charlotte Garside, son derece nadir görülen genetik bir mutasyonla dünyaya geldi. Doktorların çok yaşamayacağını söylemesine rağmen genç kız bu sene 16. yaş gününü kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:07
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        2007 yılında dünyaya gelen Charlotte Garside, 900 gramlık bir bebekti. Hatta annesi doğumhaneye alındığında doktorlar annenin 36 haftalık hamile olduğunu öğrenince çok şaşırdı çünkü Charlotte 24 haftalık bir bebek kadar küçüktü.

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        Diğer bebeklerden farklı olduğu anlaşılan Charlotte için doktorlar, uzun süre hayatta kalamayacağını söylüyordu. Bununla beraber, bebeğin sağlık sorununu saptamak için kapsamlı bir araştırma yapmaya başlandı.

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        Sayısız test ve hastane ziyaretlerinden sonra gerçek ortaya çıktı. Charlotte, son derece nadir görülen bir genetik hastalıktan muzdaripti. 'İlkel cücelik' olarak bilinen bu mutasyon, kişinin bütün görünüşüne ve büyümesine etki eden bir durumdu.

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        Doktorlar genelde kötü haberler verseler de Charlotte'ın hayata olan sevgisi ve direnişi sayesinde genç kız bu sene 16. yaş gününü kutladı.

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        Charlotte, mümkün olduğunca normal bir hayat sürüyor; okula gidiyor, sosyal aktivitelere katılıyor ve ailesiyle at biniyor.

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        İlk doğduğu andan itibaren fazlasıyla kırılgan olduğu için ebeveynleri, gerçek hayatı nasıl karşılayacağı konusunda hep endişeliydi. Ancak genç kız hem doktorları hem de ailesinin endişlerini boşa çıkarttı.

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        Kaynak: BrightSide

        Fotoğraflar: The Little Charlotte Appeal Facebook

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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