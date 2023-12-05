Haberler Yaşam Doktorların tüm söylemlerine rağmen hayatta kalmayı başaran genç kız 16 yaşına girdi

Doktorların tüm söylemlerine rağmen hayatta kalmayı başaran genç kız 16 yaşına girdi Charlotte Garside, son derece nadir görülen genetik bir mutasyonla dünyaya geldi. Doktorların çok yaşamayacağını söylemesine rağmen genç kız bu sene 16. yaş gününü kutladı. Habertürk Giriş: 05.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:07 facebook

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2007 yılında dünyaya gelen Charlotte Garside, 900 gramlık bir bebekti. Hatta annesi doğumhaneye alındığında doktorlar annenin 36 haftalık hamile olduğunu öğrenince çok şaşırdı çünkü Charlotte 24 haftalık bir bebek kadar küçüktü.

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Diğer bebeklerden farklı olduğu anlaşılan Charlotte için doktorlar, uzun süre hayatta kalamayacağını söylüyordu. Bununla beraber, bebeğin sağlık sorununu saptamak için kapsamlı bir araştırma yapmaya başlandı.