Dokuz Eylül Üniversitesi 128 öğretim üyesi alıyor! İşte kadro dağılımı
Dokuz Eylül Üniversitesi, 128 öğretim üyesi alıyor. Farklı birçok pozisyonda yapılacak işe alımlar için son başvuru günü 18 Aralık olarak belirlendi. Başvurular, üniversitenin sayfasından çevrim içi olarak yapılacak. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi 128 öğretim üyesi alımı kadro dağılımı...
Dokuz Eylül Üniversitesi 128 öğretim üyesi alıyor. Müzik Öğretmeni, İngiliz Dili Eğitimi, Aksesuar Tasarımı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği gibi farklı birçok kadroda istihdam edilecek akademisyenler, başvurularını çevrim içi olarak yapacak. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı kadro dağılımı...
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 128 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
İş ilanı ile ilgilenenler 3 Aralık ile 18 Aralık 2024 tarihlerinde başvurularını tamamlayabilir. Üniversite Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://deabs.deu.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacak.
Başvuru için gerekli belgeler DEABS (Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Başvuru Sistemi) ne yüklendikten sonra, sistem üzerindeki başvuru dilekçesinin de imzalı olarak taranması ve yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenen dilekçenin ilan başvuru süresi sonuna kadar doçent ve profesör kadrosu için Rektörlük adresine, doktor öğretim üyesi kadrosu için ilgili birimin adresine ulaştırılması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Müzik Eğitimi Profesör
Sınıf Eğitimi Profesör
Coğrafya Eğitimi Profesör
Alman Dili Eğitimi (**) Doçent
Matematik Eğitimi Doçent
Müzik Eğitimi Doçent
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent
İngiliz Dili Eğitimi (*) Doçent
İngiliz Dili Eğitimi (*) Doçent
Alman Dili Eğitimi (**) Doktor Öğretim Üyesi 1
Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*) Doçent
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (*) Doktor Öğretim Üyesi
Çocuk Diş Hekimliği Profesör
Toplumsal Yapı ve Değişme Profesör
Genel Dilbilimi Profesör
Yeniçağ Tarihi Doçent
Genel Dilbilimi Doçent
Genel Dilbilimi Doktor Öğretim Üyesi
Uygulamalı Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi
Sosyal Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi
Uygulamalı Matematik (*) Profesör
Nükleer Fizik Doktor Öğretim Üyesi
Geriatrik Fizyoterapi Profesör
Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Profesör
Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Profesör
Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Doçent
Geriatrik Fizyoterapi Doktor Öğretim Üyesi
Grafik Tasarımı Profesör
Film Tasarım ve Yönetmenliği Profesör
Film Tasarım ve Yazarlık Profesör
Grafik Resimleme ve Baskı Profesör
Müzikoloji Profesör
Dramatik Yazarlık-Dramaturji Profesör
Dramatik Yazarlık-Dramaturji Doçent
Dramatik Yazarlık-Dramaturji Doçent
Film Tasarım ve Yazarlık Doçent
Oyunculuk Doçent
Sanat Kuramları Doçent
Aksesuar Tasarımı Doçent
Aksesuar Tasarımı Doçent
Müzikoloji Doçent
Tekstil ve Moda Tasarımı Doçent
Seramik ve Cam Doçen
Resim Doktor Öğretim Üyesi
Fotoğraf Doktor Öğretim Üyesi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Profesör
Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Profesör
Hemşirelik Esasları Profesör
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doçent
İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent
Deniz Hukuku Profesör
Bilişim Hukuku Profesör
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Doçent
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent
Medeni Hukuk Doçent
Medeni Hukuk Doçent
Avrupa Birliği Hukuku Doçent
Roma Hukuku Doktor Öğretim Üyesi
Mali Hukuk Doktor Öğretim Üyesi
İdare Hukuku Doktor Öğretim Üyesi
Milletlerarası Özel Hukuk Doktor Öğretim Üyesi
Hukuk Tarihi Doktor Öğretim Üyesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doktor Öğretim Üyesi
Bilişim Hukuku Doktor Öğretim Üyesi
İstatistik Profesör
İstatistik Profesör
İktisat Politikası Doçent
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doç
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent
Şehircilik Profesör
Şehircilik Profesör
Bölge Planlama Profesör
Bina Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi
Cevher Hazırlama Profesör
Cevher Hazırlama Profesör
Makina Teorisi ve Dinamiği Doçent
Hidrolik Doçent
Tekstil Teknolojisi Profesör
Sismoloji Doçent
Maden Yatakları ve Jeokimya Doçent
Yer Fiziği Doçent
Uygulamalı Jeofizik Doktor Öğretim Üyesi
Maden Yatakları ve Jeokimya Doktor Öğretim Üyesi
Çevre Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi
Üretim Metalurjisi Doktor Öğretim Üyesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Radyoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Tıbbi Patoloji Profesör
Anatomi Profesör
Radyoloji Doçent
Tıbbi Patoloji Doçent
Genel Cerrahi Doçent
Kardiyoloji Doçent
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent
İç Hastalıkları Doçent
İç Hastalıkları Doçent
Acil Tıp Doçent
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi
İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi
İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi
Spor Hekimliği Doktor Öğretim Üyesi
Veterinerlik Biyokimyası Profesör
Veterinerlik Mikrobiyolojisi Doçent
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi
Veterinerlik Genetiği Doktor Öğretim Üyesi 1
Veterinerlik Zootekni Doktor Öğretim Üyesi
Yerel Yönetimler Profesör
Pazarlama Profesör
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Doçent
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Profesör
Sondaj Teknolojisi Doçent
Turizm İşletmeciliği Profesör
Deniz Bilimleri Profesör
Deniz Bilimleri Profesör
Deniz Teknolojisi Doçent
Deniz Bilimleri Doçent
Translasyonel Onkoloji Doçent