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        Haberler Bilgi Gündem Dokuz Eylül Üniversitesi 128 öğretim üyesi alıyor! Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyen alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi

        Dokuz Eylül Üniversitesi 128 öğretim üyesi alıyor! İşte kadro dağılımı

        Dokuz Eylül Üniversitesi, 128 öğretim üyesi alıyor. Farklı birçok pozisyonda yapılacak işe alımlar için son başvuru günü 18 Aralık olarak belirlendi. Başvurular, üniversitenin sayfasından çevrim içi olarak yapılacak. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi 128 öğretim üyesi alımı kadro dağılımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:28
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        Dokuz Eylül Üniversitesi 128 öğretim üyesi alıyor. Müzik Öğretmeni, İngiliz Dili Eğitimi, Aksesuar Tasarımı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği gibi farklı birçok kadroda istihdam edilecek akademisyenler, başvurularını çevrim içi olarak yapacak. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı kadro dağılımı...

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        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 128 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        İş ilanı ile ilgilenenler 3 Aralık ile 18 Aralık 2024 tarihlerinde başvurularını tamamlayabilir. Üniversite Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://deabs.deu.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacak.

        Başvuru için gerekli belgeler DEABS (Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Başvuru Sistemi) ne yüklendikten sonra, sistem üzerindeki başvuru dilekçesinin de imzalı olarak taranması ve yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenen dilekçenin ilan başvuru süresi sonuna kadar doçent ve profesör kadrosu için Rektörlük adresine, doktor öğretim üyesi kadrosu için ilgili birimin adresine ulaştırılması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Müzik Eğitimi Profesör

        Sınıf Eğitimi Profesör

        Coğrafya Eğitimi Profesör

        Alman Dili Eğitimi (**) Doçent

        Matematik Eğitimi Doçent

        Müzik Eğitimi Doçent

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent

        İngiliz Dili Eğitimi (*) Doçent

        İngiliz Dili Eğitimi (*) Doçent

        Alman Dili Eğitimi (**) Doktor Öğretim Üyesi 1

        Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*) Doçent

        Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (*) Doktor Öğretim Üyesi

        Çocuk Diş Hekimliği Profesör

        Toplumsal Yapı ve Değişme Profesör

        Genel Dilbilimi Profesör

        Yeniçağ Tarihi Doçent

        Genel Dilbilimi Doçent

        Genel Dilbilimi Doktor Öğretim Üyesi

        Uygulamalı Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi

        Sosyal Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi

        Uygulamalı Matematik (*) Profesör

        Nükleer Fizik Doktor Öğretim Üyesi

        Geriatrik Fizyoterapi Profesör

        Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Profesör

        Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Profesör

        Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Doçent

        Geriatrik Fizyoterapi Doktor Öğretim Üyesi

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        Grafik Tasarımı Profesör

        Film Tasarım ve Yönetmenliği Profesör

        Film Tasarım ve Yazarlık Profesör

        Grafik Resimleme ve Baskı Profesör

        Müzikoloji Profesör

        Dramatik Yazarlık-Dramaturji Profesör

        Dramatik Yazarlık-Dramaturji Doçent

        Dramatik Yazarlık-Dramaturji Doçent

        Film Tasarım ve Yazarlık Doçent

        Oyunculuk Doçent

        Sanat Kuramları Doçent

        Aksesuar Tasarımı Doçent

        Aksesuar Tasarımı Doçent

        Müzikoloji Doçent

        Tekstil ve Moda Tasarımı Doçent

        Seramik ve Cam Doçen

        Resim Doktor Öğretim Üyesi

        Fotoğraf Doktor Öğretim Üyesi

        Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Profesör

        Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör

        Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Profesör

        Hemşirelik Esasları Profesör

        Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doçent

        İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent

        Deniz Hukuku Profesör

        Bilişim Hukuku Profesör

        Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Doçent

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        İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent

        Medeni Hukuk Doçent

        Medeni Hukuk Doçent

        Avrupa Birliği Hukuku Doçent

        Roma Hukuku Doktor Öğretim Üyesi

        Mali Hukuk Doktor Öğretim Üyesi

        İdare Hukuku Doktor Öğretim Üyesi

        Milletlerarası Özel Hukuk Doktor Öğretim Üyesi

        Hukuk Tarihi Doktor Öğretim Üyesi

        Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doktor Öğretim Üyesi

        Bilişim Hukuku Doktor Öğretim Üyesi

        İstatistik Profesör

        İstatistik Profesör

        İktisat Politikası Doçent

        Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doç

        Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent

        Şehircilik Profesör

        Şehircilik Profesör

        Bölge Planlama Profesör

        Bina Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi

        Cevher Hazırlama Profesör

        Cevher Hazırlama Profesör

        Makina Teorisi ve Dinamiği Doçent

        Hidrolik Doçent

        Tekstil Teknolojisi Profesör

        Sismoloji Doçent

        Maden Yatakları ve Jeokimya Doçent

        Yer Fiziği Doçent

        Uygulamalı Jeofizik Doktor Öğretim Üyesi

        Maden Yatakları ve Jeokimya Doktor Öğretim Üyesi

        Çevre Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi

        Üretim Metalurjisi Doktor Öğretim Üyesi

        Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör

        Beyin ve Sinir Cerrahisi

        Radyoloji

        Kadın Hastalıkları ve Doğum

        Tıbbi Patoloji Profesör

        Anatomi Profesör

        Radyoloji Doçent

        Tıbbi Patoloji Doçent

        Genel Cerrahi Doçent

        Kardiyoloji Doçent

        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent

        İç Hastalıkları Doçent

        İç Hastalıkları Doçent

        Acil Tıp Doçent

        Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi

        İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi

        İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi

        Spor Hekimliği Doktor Öğretim Üyesi

        Veterinerlik Biyokimyası Profesör

        Veterinerlik Mikrobiyolojisi Doçent

        Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi

        Veterinerlik Genetiği Doktor Öğretim Üyesi 1

        Veterinerlik Zootekni Doktor Öğretim Üyesi

        Yerel Yönetimler Profesör

        Pazarlama Profesör

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Doçent

        Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Profesör

        Sondaj Teknolojisi Doçent

        Turizm İşletmeciliği Profesör

        Deniz Bilimleri Profesör

        Deniz Bilimleri Profesör

        Deniz Teknolojisi Doçent

        Deniz Bilimleri Doçent

        Translasyonel Onkoloji Doçent

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