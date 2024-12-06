DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 128 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İş ilanı ile ilgilenenler 3 Aralık ile 18 Aralık 2024 tarihlerinde başvurularını tamamlayabilir. Üniversite Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://deabs.deu.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacak.

Başvuru için gerekli belgeler DEABS (Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Başvuru Sistemi) ne yüklendikten sonra, sistem üzerindeki başvuru dilekçesinin de imzalı olarak taranması ve yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenen dilekçenin ilan başvuru süresi sonuna kadar doçent ve profesör kadrosu için Rektörlük adresine, doktor öğretim üyesi kadrosu için ilgili birimin adresine ulaştırılması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.