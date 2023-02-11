Dolandırıcılar villada yakalandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli yaşanan depremin acısı 10 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, deprem bölgesinde yardım çalışmaları sürdürülürken, depremi fırsat bilen dolandırıcılar da türedi.

DOLANDIRICILAR DEPREMZEDELERİ ARADI

Bu dolandırıcılık yöntemlerinden biri de İstanbul’da 3 gün önce gerçekleşti. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede N.D. sözde deprem yardımı için telefonla arandı. Kendilerini bir telefon operatörü olarak tanıtan dolandırıcı, mağdura “İçinde bulunduğunuz durumdan dolayı size yardım yapacağız. Kimlik bilgilerinizi alalım” diyerek mağdurun kimlik bilgilerini ve banka hesap numaralarını aldı.

MAĞDUR ÜZERİNDEN KREDİ ÇEKTİLER

Dolandırıcılar aldıkları hesap numaraları ve kimlik bilgilerinden yola çıkarak, mağdur adına 37 bin TL kredi çektiler. Çekilen 37 bin TL para daha sonra çetenin elemanı Yusuf E.’nin hesabına aktarıldı. Olayın farkedilmesi üzerine mağdur şikayetçi oldu.