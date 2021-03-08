Dolar'ın hızlı yükselişi yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 8 Mart haftasına 7.55'in üzerinde başlayan dolar yükselmeye devam ediyor. 8 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 8 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Euro ve 5 gelişmiş ülke para birimi karşısında doların değerini ölçen dolar endeksi (DXY) 92 puanın üzerine çıkarken, son 14 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL bu gelişmeler ışığında 8 Mart haftasının ilk işlem gününde 7.55 üzerinde başladı.

ABD'de tahvil faizlerinin yeniden 1.60'ı aşmasıyla gelişen ülke para birimlerinde küresel satış baskısı artarken dolar/TL 7.70 üzerini gördü.

Küresel satış baskısındaki kuvvetlenme Merkez Bankası'ndan faiz artışları beklentilerinin artmaya başladığı bir dönemde geldi.

Öte yandan, 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi Senato'dan geçti ancak piyasalar haftaya petrol fiyatlarındaki sert yükselişle giriyor.

EURO KAÇ TL OLDU?

Geçen hafta OPEC+ toplantısının ardından 60 doları geçen brent petrol, 8 Mart haftasına 70 doların üzerinde başladı. Brent petroldeki yükselişte küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 7'sini karşılama kapasitesine sahip Suudi Arabistan'daki Ras Tanura petrol terminaline yapılan saldırı girişiminin de etkisi bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'nin cari açığını büyüttüğü gibi enflasyona da baskı yapıyor.