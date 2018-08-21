Dolar diplomasisi: El Salvador, para alamadığı Tayvan'la ilişkilerini kesti, Çin'le anlaştı
El Salvador, bir liman projesi için istediği mali yardımı alamadığı Tayvan'la diplomatik ilişkilerini keserek Çin'le ilişki kurma kararı aldı. El Salvador'un kararıyla Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 17'ye düştü. Tayvan hükümeti El Salvador'un istediği borcun 'iki ülkeyi de borç batağına sokacak astronomik boyutlarda" olduğunu açıkladı.
21.08.2018 - 12:38 | Güncelleme:
El Salvador, bir liman projesi için istediği mali yardımı alamadığı Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesti, Çin'le ilişki kurma kararı aldı.
Bu yıl başlarında Burkina Faso ve Dominik Cumhuriyeti de Tayvan'la ilişkilerini kesip Çin'i tanıma kararı almıştı.
El Salvador'un kararıyla Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 17'ye düştü.
El Salvador Cumhurbaşkanı Salvador Sanchez, Tayvan'la ilişkileri kesme kararlarını televizyonda canlı yayında duyurdu.
Tayvan Hükümeti de benzer bir açıklama yaptı ve El Salvador'daki tüm diplomatik personelin geri çağrıldığını açıkladı.
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, El Salvador'un kendilerinden bir liman projesi için 'iki ülkeyi de borç batağına sokacak astronomik boyutlarda bir para istediğini' belirterek "Tayvan Hükümeti, dolar diplomasisinde Çin'le rekabete girmeye tamamen karşıdır"dedi.
Wu, Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'in geçen haftaki Latin Amerika ziyareti sırasında, Tayvanlı yetkililerin El Salvador hükümeti temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Maalesef, çok çaba harcamamıza karşın El Salvador'la diplomatik ilişkilerimizi kurtarmayı başaramadık" diye konuştu.
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Çin'in Tayvan'a karşı baskıyı iyice artırdığını belirterek bu kararla Taipei'nin uluslararası arenada biraz daha yalnızlaştığını yazdı.
Pekin, Tayvan'ı "Çin'in ayrılmaz bir parçası'" olarak görüyor Tayvan'la diplomatik ilişkileri olan ülkelerle ilişki kurmuyor.
Çin'le Tayvan arasındaki ilişkiler, Tsai'nin iktidara gelmesinden sonra iyice gerildi. Tsai, adanın bağımsızlığını savunan Demokratik İlerleme Partisi üyesi. Tsai'nin seçilmesinden sonra Çin Tayvan'la ilişki kuran ülkeler nezdindeki çabalarını yoğunlaştırdı.
Çin uluslararası şirketlere de bu yönde baskı yapıyor. Nisan'da Çin Sivil Havacılık Kurumu, aralarında American Airlines, Air Canada, Lufthansa, British Airways ve Qantas'ın da bulunduğu 40 havayolu şirketinden, Tayvan'ı Çin toprakları dışında göstermemesini talep etmişti.
Avustralya şirketi Qantas uçuşlarında Tayvan için "Tayvan Çin" tanımını kullanmaya başlamıştı.
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Dolar diplomasisi: El Salvador, para alamadığı Tayvan'la ilişkilerini kesti, Çin'le anlaştı/dolar-diplomasisi-el-salvador-para-alamadigi-tayvan-la-iliskilerini-kesti-cin-le-anlasti-21128562112856
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