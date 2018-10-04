Dolar/TL uluslararası piyasalarda güne 6.07 TL seviyesinden başladı. Dolar dün güne 5,9973 TL seviyesinden başlamış, beklentilerin üzerinde gelen eylül ayı enflasyon rakamları sonrasında 6.09'a kadar çıkmıştı. Enflasyon, eylül ayında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52 oldu. Uzmanlar aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.

İHRACAT DESTEĞİYLE 5.90'A KADAR İNMİŞTİ



Dolar pazartesi günü eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle 5.90 seviyesine dek inmişti.

GÖZLER BRUNSON DAVASINDA

Piyasaların izlediği en önemli konulardan biri olan ABD'li Rahip Brunson'ın 12 Ekim'de mahkemesi yapılacak. Hali hazırda ev hapsinde tutulan Brunson'ın davası ABD ile ilişkilerin bozulmasına ve iki ülkenin karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulamasına neden olmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 25 Eylül'de gazetecilere yaptığı açıklamada Türk yetkililerle Brunson'ın geleceğine dair görüşmeler yapılmasını beklediğini söylemiş, "Evet, bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Aslında bugün serbest bırakılmalı. Türklerle görüştük. Beklentileri biliyorlar" demişti.

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