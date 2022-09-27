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Dolar/TL'de yeni zirve

Dolar/TL 18.51'in üzerine çıkarak yeni zirve seviyesini gördü

Dolar/TL'de yeni zirve
AA / HABERTURK.COM

Dolar/TL 18.5132 ile zirve yeniledi. Dün 18.4808 ile tarihi zirvesini gören kur bugün bankalararası piyasada 18.4680'den açılmış, gün içinde 18.48 seviyelerini aşmıştı.

Dolar geçen yıl 21 Aralık'ta sığ piyasada 18.41 lirayı görmüş, ertesi gün gelen Kur Korumalı Mevduat açıklamasıyla düşmüştü.

Euro/TL 17.80, Sterlin/TL 19.9890 seviyesinde.

Döviz piyasasında dün sterlin öncülüğünde yaşanan hareketlilik bugün sakinleşti. Dolar endeksi, dün 114.5 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından bugün 113.6'da dengelendi. Dün 0.9554 ile 20 yılın en düşük seviyesini gören Euro/dolar paritesi ise bugün 0.9640 seviyesinde.

Öte yandan İngiltere'de hükümetin ekonomiyi canlandırma amacıyla 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıklamasının ardından dün 1.0348 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gören sterlin/dolar paritesi, bugün yüzde 1'lik yükselişle 1.0790'dan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

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