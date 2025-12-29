Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Donald Trump, Vladimir Putin ile görüştü | Dış Haberler

        Donald Trump, Vladimir Putin ile görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:41
        Trump, Putin ile görüştü
        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna müzakereleriyle ilgili son durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir kez daha ele aldı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

        Leavitt, "Başkan Trump, Ukrayna ile ilgili, Devlet Başkanı Putin ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

        Dün Mar-a-Lago'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen Trump, müzakerelerde anlaşmaya çok yaklaştıklarını ifade etmişti.

        #putin
        #trump
