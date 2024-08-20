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        Haberler Dünyadan Donald Trump, yapay zekâ ile Taylor Swift'in desteğini aldığını iddia etti

        Donald Trump, yapay zekâ ile Taylor Swift'in desteğini aldığını iddia etti

        ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, yapay zekâ ile oluşturulmuş bir Taylor Swift fotoğrafını paylaşarak, ünlü şarkıcının desteğini aldığını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:52
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        Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, sosyal medyada pop yıldızı Taylor Swift ve hayranlarının yaklaşan ABD seçimlerinde kendisini desteklediğini ima eden yapay zekâ ile yapılmış fotoğraflar paylaştı.

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        Trump, Truth Social hesabından, "Kabul ediyorum" ifadesiyle birlikte, yapay zeka ile oluşturulmuş Taylor Swift'in yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta, "Taylor, Donald Trump'a oy vermenizi istiyor" ifadesi yer aldı.

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        Eski Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından Taylor Swift hayranlarının da kendisine destek verdiği iddiasıyla, bazıları yapay zeka ile oluşturulmuş görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

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        Taylor Swift, Donald Trump’ın sosyal medyada paylaştığı Taylor Swift ve hayranlarını desteklediğini ima eden yapay zekâ ile oluşturulmuş fotoğraflara henüz yanıt vermedi. Trump, bu görüntüleri, kendisinin yaklaşan ABD seçimlerinde destek bulduğunu iddia etmek için kullandı. Ancak, bu paylaşımlar Trump'ın son dönemde yaptığı yapay zekâ destekli sahte görüntülerin bir parçası olarak değerlendirildi. Yalanlar yaymasıyla bilinen Trump, bu hareketiyle zaten gergin olan başkanlık kampanyasına yeni bir tartışma ekledi.

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        KASIM SEÇİMLERİNDE HENÜZ KİMİ DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMADI

        Kasım ayında yapılacak seçimlerde şu an herhangi bir başkan adaya desteğini açıklamayan Swift, 2020 seçimlerinde Demokrat Parti'yi desteklemişti. Şarkıcı, George Floyd'un polis memurları tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde yaşanan protestolar sırasında da eski Başkan Donald Trump'ı kamuoyuna açık bir şekilde eleştirmişti.

        Fotoğraflar: Truth Social, Shutterstock

        #Donald Trump
        #Taylor Swift
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