Doncaster Rovers - Blackpool maçı heyecanı

İngiltere Lig Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Doncaster Rovers, 28 Ağustos 2018 Salı günü Blackpool takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Doncaster Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Blackpool, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 527. İddaa'da Doncaster Rovers kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Blackpool kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Doncaster Rovers son haftadaki Wigan Athletic müsabasında 3-0 yenildi.

Blackpool ise Gillingham maçında 1-1 berabere kaldı.

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