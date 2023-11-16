Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir kargo dağıtım merkezinde içinde kimyasal madde bulunan kolide yaşanan sızıntı sonrası zehirlenme şüphesiyle 12 kişi hastanelere kaldırıldı
Kocaeli'nde olay, Darıca ilçesinde yaşandı. Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokaktaki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, gözlerinde yanma hissi ve kesif koku oluşmasının ardından şüphelendikleri kolileri dışarı taşıdı.
KOLİLERDEN KİMYASAL MADDE SIZDI
AA'da yer alan habere göre bu sırada içinde kimyasal "benzoil klorür" maddesi bulunduğu öğrenilen kolilerden sızma yaşandı.
12 KİŞİ RAHATSIZLANDI
İş yerindeki 12 kişinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
KARANTİNA ÇADIRINDA MÜDAHALE EDİLDİ
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, olay yerinde kurulan karantina çadırında kimyasal maddeyle temas eden ve etkilenen kişilere müdahale etti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Dezenfekte çalışmasıyla kimyasaldan arındırılan çalışanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.