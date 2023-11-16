Kocaeli'nde olay, Darıca ilçesinde yaşandı. Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokaktaki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, gözlerinde yanma hissi ve kesif koku oluşmasının ardından şüphelendikleri kolileri dışarı taşıdı.

AA'da yer alan habere göre bu sırada içinde kimyasal "benzoil klorür" maddesi bulunduğu öğrenilen kolilerden sızma yaşandı.

KARANTİNA ÇADIRINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, olay yerinde kurulan karantina çadırında kimyasal maddeyle temas eden ve etkilenen kişilere müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Dezenfekte çalışmasıyla kimyasaldan arındırılan çalışanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.