Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.780,13 %1,49
        DOLAR 28,6824 %0,02
        EURO 31,1596 %0,12
        ALTIN 1.811,61 %0,28
        FAİZ 41,03 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 21,81 %0,92
        BITCOIN 37.187,00 %-1,22
        GBP/TRY 35,5930 %-0,08
        EUR/USD 1,0840 %-0,03
        BRENT 80,75 %-0,53
        ÇEYREK ALTIN 2.962,29 %0,29
        Haberler Ekonomi Para KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş - Para Haberleri

        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş

        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 10 Kasım haftasında 82 milyar 879 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 12 haftadaki toplam düşüş 569 milyar 160 milyon lirayı buldu

        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 16.11.2023 - 14:24 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kur Korumalı Mevduattaki (KKM) aralıksız düşüş 12. haftasına girdi.

        BDDK 10 Kasım haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2.9 trilyon liranın altına düşerek 2 trilyon 838 milyar 788 milyon lira oldu.

        10 Kasım haftasında KKM hesaplarında 82 milyar 879 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM'de haftalık olarak bugüne kadarki en hızlı 3. düşüş kaydedildi.

        KKM hesaplarında 12 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, söz konusu dönemdeki toplam düşüş 569 milyar 160 milyon liraya ulaştı.

        KKM'nin 12 haftalık seyri (milyar TL):

        Hafta KKM Değişim
        10.11.2023 2.838.788 -82.879
        3.11.2023 2.921.667 -86.219
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.174 -85.512
        13.10.2023 3.155.686 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.325 -20.327
        25.08.2023 3.368.652 -39.296

        Veriler Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi tarafından ağustos ayından bu yana atılan adımların etkisini gösterdiğini ortaya koyuyor.

        REKLAM

        İLK ADIM AĞUSTOS'TA ATILDI

        Merkez Bankası ilk olarak 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak bir düzenlemeye gitti.

        Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

        Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

        14 Eylül'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        REKLAM

        TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

        Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

        Son olarak kasım başında Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'ne göre KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        8 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ihmaller!
        8 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ihmaller!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak