3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk! Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kendisinin de arasında olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına neden olan hafif ticari araç sürücüsünün, otoyolda ters yönde ilerlemesi başka bir aracın kamerasınca görüntülendi

Anadolu Ajansı Giriş: 16.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:57 facebook

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