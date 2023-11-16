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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ KAZA | 3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk! - Adana haberleri

        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kendisinin de arasında olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına neden olan hafif ticari araç sürücüsünün, otoyolda ters yönde ilerlemesi başka bir aracın kamerasınca görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:57
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        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
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        Adana'da, Kemal Boz yönetimindeki hafif ticari araç, dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda ters yönde ilerlediği sırada Fatih İlkgün idaresindeki otomobille çarpışmıştı.

        ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre kazada sürücü Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile Fatih İlkgün olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda dün Kemal Boz yönetimindeki hafif ticari aracın ters yönde ilerleyişine ilişkin görüntülere ulaşıldı.

        SÜRATLE SEYİR HALİNDEYMİŞ

        Otoyoldaki başka bir araca ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çok sayıda araç trafikte ilerlediği sırada Kemal Boz yönetimindeki hafif ticari araç da ters yönde hızla seyrediyor.

        BİR ARAÇ ORTA ŞERİDE KAÇIYOR

        Sol şeritte ilerlediği sırada karşısından gelen hafif ticari aracı fark eden bir panelvan sürücüsü de kaza yapmamak için orta şeride geçiyor.

        TERS YÖNDE DEVAM EDİYOR

        Ters yönde ilerlemeyi sürdüren hafif ticari araç, daha sonra kamera açısından çıkıyor.

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